Главврач заявил, что «преждевременно» говорить о снятии всех ограничений

Профессор Дрор Меворах предупредил, что не считает сейчас целесообразным снимать все карантинные ограничения по COVID, поскольку риски для пожилого населения все еще высоки.

Заведующий отделением медицины центра «Хадасса Эйн-Керем» профессор Дрор Меворах, заявил в среду, что не согласен со своим коллегой профессором Рони Гамзу в вопросе снятия всех ограничения по коронавирусу.

Ранее генеральный директор тель-авивского медицинского центра Сураски профессор Рони Гамзу призвал правительство полностью отменить социальные ограничения, введенные для сдерживания коронавируса.

Меворах сообщил: «Мы уважаем его высказывания, но Рони часто опережает свое время. Проблема в основном в пожилых людях и в населении, которое все еще может заразиться и все еще платит за это высокую цену».

На предложение уязвимым людям просто носить маски, профессор Меворах сказал: «Люди на востоке, если они больны и не могут оставаться дома, они выходят на улицу в маске, чтобы не навредить кому-то еще. К сожалению, мы очень далеки от этой культуры, поэтому мы еще не дошли до этого».

Врач высказал опасения по поводу отмены масок: «Существует часть населения, которая уже решила, что коронавируса больше нет. Это не совсем так».

Ранее «Курсор» передавал данные, что в Израиле отменили ношение масок в помещениях. Появилась информация, что правительство приняло решение ослабить коронавирусные ограничения.

Редакция писала, что профессор Рони Гамзу призвал правительство снять коронавирусные ограничения.

Также мы информировали, что Минздрав опубликовал свежую статистику по заболеваемости COVID-19. Минздрав сообщает о небольшом росте числа новых случаев COVID-19, а также о значительном росте коэффициента инфицирования — сегодня он достиг 0,75.