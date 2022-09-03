Голанские друзы стали массово обращаться к Израилю за гражданством: названа причина

Сообщается, что рекордное количество друзов подают заявки на то, чтобы стать израильтянами, на фоне гражданской войны в Сирии.

Примечательно, что прошло четыре десятилетия с тех пор, как Израиль фактически аннексировал Голанские высоты, но друзы, проживающие на вулканическом плато, продолжали сохранять свою сирийскую идентичность и образ жизни. Эта община долгие годы отвергала интеграцию в Израиль, продолжая поддерживать прочные коммерческие, социальные и академические связи с Дамаском. Однако кое-что изменилось.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Друзам с Голанских высот регулярно поступало предложения о получении израильского гражданства, но те отказывались. Но внезапно количество заявок на получение израильского гражданства начало расти. Так, за последние пять лет количество таких запросов, поданных друзами, проживающими на Голанских высотах, постепенно увеличилось с 75 запросов в 2017 году до 239 в 2021 году.

Число на 2022 год, вероятно, будет еще выше. Только за первое полугодие было подано 206 обращений. Причины этого изменения не совсем ясны, но, по-видимому, они связаны с гражданской войной в Сирии, которая затруднила поддержание связей с Дамаском и изменила отношение к режиму в Дамаске.

Ранее «Курсор» писал о том, что может стать причиной отказа в получении гражданства Израиля и как действовать после его получения.