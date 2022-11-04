Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов

Энтони Блинкен поблагодарил Лапида за партнерство и подчеркнул «железные отношения» между США и Израилем. Президент США в ближайшие дни проведет важный разговор с Нетаниягу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел разговор с Яиром Лапидом по итогам выборов в Израиле.

Блинкен написал в Twitter: «Поговорил с премьер-министром Яиром Лапидом, чтобы похвалить Израиль за свободные и честные выборы. Также я поблагодарил его за партнерство и подчеркнул железные отношения между США и Израилем. Я особенно подчеркнул срочную необходимость деэскалации ситуации в Иудее и Самарии».

Разговор между Лапидом и Блинкеном состоялся через несколько часов после того, как Центральная избирательная комиссия представила свой отчет с предварительными результатами выборов. Окончательные результаты будут подведены на следующей неделе, после пересчета спорных бюллетеней и завершения расследований по заявлениям о мошенничестве.

После подсчета всех голосов блок Нетаниягу получил 64 места, а лагерь Лапида — 56 мест.

До звонка Блинкена Лапиду посол США в Израиле Томас Найдс поздравил председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу.

Найдс сообщил, что он «с нетерпением ждет работы» с новым израильским правительством: «Только что был хороший разговор с Биньямином Нетаниягу. Я поздравил его с победой и сказал ему, что с нетерпением жду совместной работы, чтобы сохранить неразрывную связь».

Хотя президент Джо Байден еще не говорил с Нетаниягу, чиновники Белого дома заявили в четверг, что президент США позвонит избранному премьер-министру в ближайшие дни и поздравит его с переизбранием.

Чиновники сказали, что Байден очень занят промежуточными выборами, которые состоятся во вторник, но «разговор с Нетаниягу очень важен для него и состоится в течение нескольких дней».