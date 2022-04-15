Хаг Песах самеах, Израиль!

Сегодня, 15 апреля, Израиль со всеми иудеями мира празднует Песах. Этот праздник символизирует освобождение еврейского народа, его единение ради общего блага.

Дорогие читатели, в этот замечательный день редакция «Курсора» желает вам мира, добра, счастья и единства!

Важно помнить, что Песах – это праздник, который напоминает еврейскому народу о единении, о том, что все трудности можно преодолеть сообща.

У израильтян есть возможность отпраздновать Песах со своими близкими и родными. Собравшись вечером на праздничный седер, обнимите любимых, а также не забудьте пожелать им благополучия, крепкого здоровья.

Еврейский народ на протяжении долгих лет страдал от угнетения в чужих краях, однако единство и взаимовыручка помогали ему защищаться на протяжении долгих лет. В нынешнее тяжелое время особенно важно ценить и радоваться домашнему уюту и столь хрупкому миру в Израиле.

И пусть же Пасхальная агада и 4 бокала вина напоминают нам о четырех этапах избавления от рабства, отмеченных в Торе: Всевышний вывел нас, спас нас, освободил и избрал нас, заготовив особенную роль в этом мире.

Хаг Песах самеах, Израиль!