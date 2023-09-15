Меню
Все разделы

Хаг Рош ха-Шана самеах! С новым годом, дорогие израильтяне!

15:00, Сегодня
Новости Израиля
рош ха-шана фото
Фото: Depositphotos.com
В этот светлый семейный праздник редакция "Курсора" присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает израильтянам мира, радости и благополучия.

Друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим 5784 годом! Пусть все ваши проблемы останутся в прошлом году, а в новом сердца наполнит любовь и радость. Пусть сбываются все ваши планы и мечты, а в каждом доме звучит радостный смех!

Пусть каждый день нового года будет ярким и светлым для всех нас. Пусть Господь хранит ваши семьи от бед, дарит свою благодать и оберегает на каждом шагу!

Давайте помолимся за Израиль и мир на его земле, за благополучие каждого из нас. В этот светлый день мы также не можем не вспомнить о наших друзьях из Украины, в чей дом пришла война, принеся с собой много боли, слез и потерь. Поддержим украинцев своими молитвами, пожелав им сил, смелости, выдержки и победы в наступающем году.

Ам Исраэль хай! Слава Украине!

Пусть добро одержит верх над злом, а свет победит тьму!

Хаг Рош ха-Шана самеах, Шана това ве-метука! Будьте нам, пожалуйста, счастливы!

Автор материала
Комментируйте новости Курсор в Facebook
Читайте последние новости Курсор в Telegram
ТЭГИ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Больше новостей
Все новости
Информация
О насОбратная связьИнформация об ограниченияхКомментарии в наших соцсетях
Наши партнеры
сursorinfo.co.il © Все права защищены
facebook telegram whatsapp viber instagram youtube camera images logo general logo general white