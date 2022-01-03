Хакеры из Ирана взломали известное израильское СМИ

Хакеры из Ирана взломали новостной сайт Jerusalem Post. Они вывесили на его главной странице постер, который посвящен ликвидации командира подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Кроме того, в статье, в которой говорилось о недавних учениях Ирана, во время которых они отрабатывали запуск ракет по Израилю, хакеры поставили свою картинку. На ней из кольца (по которому было опознано тело Сулеймани) вылетает ракета. Также есть угрожающая надпись о том, что иранская угроза «близко».

Сайт газеты исчез из доступа на несколько часов. Редакция заявила, что работает над устранением проблемы.

Кроме того, как сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля», хакеры взломали страничку издания Мааривв социальной сети Twitter. Там хакеры также опубликовали изображение иранских ракет, поражающих израильский ядерный объект в Димоне.

Еще напомним, что Национальный институт страхования Израиля подвергся кибератаке.

Кроме того, мы сообщали, что названы самые популярные в Израиле пароли.

Также Курсор сообщал, что хакеры из Ирана взломали крупное издательство США.

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