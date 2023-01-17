ХАМАС активизирует попытки похитить израильских солдат

Есть версия, что ХАМАС становится все более отчаянным.

ХАМАС значительно активизировал свои планы по похищению израильских солдат с целью использовать их в качестве дополнительных козырей в потенциальной сделке по обмену пленными.

Об этом сообщает Kan News.

Журналисты пишут, что ХАМАС становится все более отчаянным, поскольку понимает, что у него мало козырей в давних непрямых переговорах об освобождении Менгисту, другого гражданского лица Хишама аль-Сайед и других.

Сообщается, что переговоры были заморожены, поскольку Израиль считает требование ХАМАСа об освобождении палестинских террористов, осужденных в израильских тюрьмах, несостоятельным.

Террористы готовы принять последствия попытки похищения, которая, вероятно, вызовет разрушительную реакцию Израиля, и может сделать ставку на получение дополнительных козырей, которые принесут большие уступки со стороны Израиля.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу сделал заявление о пленном ХАМАСа израильтянине.