ХАМАС, «Исламский джихад» и НФОП выступили с новыми угрозами в адрес Израиля

Эти группировки грозят эскалацией.

ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины сделало важное заявление 24 сентября, в котором рассказали о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Об этом пишут "Детали".

Все эти вопросы были согласованы ими на встречи в Бейруте, на которой присутствовали высокопоставленные представители организаций, в том числе заместитель главы политбюро ХАМАСа Салех аль-Арури, генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад ан-Нахала и заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Джамиль Мажар.

Стоит отметить, что последнюю неделю регулярно возникают столкновения между силами безопасности и палестинцами возле пограничного забора в секторе Газа. Известно даже об одном случае, когда от огня ЦАХАЛа погиб 25-летний палестинец. Протестующие собираются сотнями и жгут покрышки, запускают шары со взрывными устройствами и стреляют. В ответ на это израильская армия применяет разные средства для разгона демонстраций.

Так, к примеру, 23 сентября ЦАХАЛ объявил, что беспилотник атаковал военную позицию ХАМАСа недалеко от места проведения протестов после того, как на границе были обстреляны израильские солдаты.

Ранее "Курсор" писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.