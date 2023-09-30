Хизбалла готовится к первому удару в возможной войне с Израилем - эксперты

Эксперты рассказали о признаках подготовки боевиков к нанесению удару по Израилю в случае войны.

В настоящее время вдоль границы между Израилем и Ливаном боевики организации "Хизбалла" создали более 30 наблюдательных пунктов, нарушая резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет "ХаАрец".

Так, "Хизбалла" начала строить временные наблюдательные пункты вдоль забора в 2018 году, используя оправдание защиты окружающей среды. Однако эти временные сооружения были заменены на постоянные, где был размещен военный техники и снаряжение. Ливанские власти утверждают, что это частные земельные участки и силы ООН не имеют права вмешиваться.

В прошлом году "Хизбалла" вместо местных сил обороны развернула боевые подразделения спецназа под названием "Радуан". Они оставались бездействующими после того, как "Хизбалла" вернула свои войска из Сирии, когда гражданская война в этой стране завершилась.

Это свидетельствует об изменении курса организации. В прошлом "Хизбалла" размещалась, чтобы предотвратить израильскую атаку, но теперь она создает силы, способные провоцировать инциденты вдоль границы. В более амбициозном сценарии эти силы могут быть использованы для первого удара в войне, что Хасан Насралла, глава "Хизбаллы", называет "завоеванием Галилеи".

В ответ на наращивание сил "Хизбаллы" Израиль предпринимает свои собственные меры. Он устанавливает высокие стены во многих уязвимых местах границы, заменяя более непроницаемые барьеры. Также применяются технические средства. У "Хизбаллы" нет собственных танков и самолетов, но недавно была обнаружена взлетно-посадочная полоса для беспилотников на юге Ливана. Однако организация ограничена в разведывательных возможностях. В настоящее время на ливанской стороне границы дислоцировано больше войск, чем у израильской армии на южной стороне.

Ранее в Хизбалле уточнили, планируют ли воевать с Израилем.