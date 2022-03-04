Идет запись на эвакуационный рейс «Ихуд Ацала» из Молдовы

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что продолжается запись на эвакуационный рейс «Ихуд Ацала» из города Кишинев, Молдова, через аэропорт Яссы, Румыния.
Так, миссия «Ихуд Ацала» в Молдове организует эвакуационный рейс из Ясс утром 6 марта 2022 года утром. Также организовывается транспорт из Кишинева. Полет стоит 50 долларов.
Рейс нужен для эвакуации беженцев из Украины, которые имеют израильский паспорт или проездной документ, а также членов их семей первой степени.
Для записи групп обращаться в штаб миссии в Молдове: +373-68-509318
WhatsUp:
https://wa.me/message/NO74NGWZ3Z2LD1
Сообщается, что транспорт выезжает из города Кишинев в воскресенье в 03:00 утра. Для того чтобы им воспользоваться, нужно записаться. Для регистрации перейдите по ссылке.
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