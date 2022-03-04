Идет запись на эвакуационный рейс «Ихуд Ацала» из Молдовы

Рейс предназначен для эвакуации беженцев из Украины, имеющих израильский паспорт или проездной документ и членов их семей 1-ой степени, в соответствии с инструкциями Государства Израиль.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что продолжается запись на эвакуационный рейс «Ихуд Ацала» из города Кишинев, Молдова, через аэропорт Яссы, Румыния.

Так, миссия «Ихуд Ацала» в Молдове организует эвакуационный рейс из Ясс утром 6 марта 2022 года утром. Также организовывается транспорт из Кишинева. Полет стоит 50 долларов.

Рейс нужен для эвакуации беженцев из Украины, которые имеют израильский паспорт или проездной документ, а также членов их семей первой степени.

Для записи групп обращаться в штаб миссии в Молдове: +373-68-509318

WhatsUp:

https://wa.me/message/NO74NGWZ3Z2LD1

Сообщается, что транспорт выезжает из города Кишинев в воскресенье в 03:00 утра. Для того чтобы им воспользоваться, нужно записаться. Для регистрации перейдите по ссылке.

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