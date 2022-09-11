Идит Силман официально подала в отставку и покидает партию «Ямина»

Известно, что делает это она с целью баллотироваться на предстоящих выборах в Кнессет с другой фракцией.

Для того чтобы у Идит Силман была возможность баллотироваться с другой фракцией на выборах 1 ноября, депутат Кнессета и подала в отставку. Сделать ей это было нужно до 15 сентября, поэтому она подала свое заявление об отставке спикеру Кнессета Мики Леви уже сегодня утром.

Об этом пишет «The post».

Ожидается, что теперь Силман будет включена в следующий список «Ликуда» на предстоящих выборах после ее сотрудничества с этой партией в течение последних несколько месяцев. Стоит отметить, что у некоторых депутатов Кнессета были намерения заблокировать выход Сильмана из фракции «Ямины».

Против нее взбунтовались четыре депутата коалиции от других партий, которые хотели, чтобы она «получила то, что заслуживает». Уточняется, что это были депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская, член парламента от «Аводы» Эмили Моатти и депутаты от «Еш Атид» Боаз Топоровский и Моше Тур Паз.

Однако судя по всему, Идит Силман все-таки удалось получить то, что она хотела.

Ранее «Курсор» писал, что вышедшая из коалиции депутат от партии «Ямина» Идит Сильман заявила, что не будет голосовать за закон коалиции о поселенцах даже «ценой санкций и исключения из партии».