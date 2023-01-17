Иордания вызвала посла Израиля из-за инцидента на Храмовой горе

Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Полиция отвергла сообщения иорданских журналистов о том, что послу Маджали вообще не дали подняться на Храмовую гору, и заявила, что директор иорданского вакуфа прибыл вместе с послом без предварительного согласования с полицией.

«Сотрудник полиции, заметивший их, не узнавший лично и не знавший об ожидаемом визите, сообщил об этом своему командиру, дождался получения указаний и с этой целью на очень короткое время задержал их въезд в район Храмовой горы. Вопреки ошибочным публикациям, въезд посла не был предотвращен, но именно он решил в определенный момент покинуть место по собственной инициативе, в процессе информирования полицейским своего командира и получения соответствующих указаний. Если бы он подождал еще несколько мгновений, он бы вошел в район Храмовой горы», — сообщили в полиции.

Если бы посол Иордании заранее согласовал свой визит с полицией, задержки бы не произошло.

Ранее Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.