Иран начал разведку газового месторождения Кана - что получит Израиль

Эксперты объяснили, достанется ли прибыль нашей стране.

По истечении 10 месяцев с момента подписания соглашения о демаркации морской границы, Ливан начинает проводить поисково-разведочные работы на газовом месторождении Кана. Это месторождение находится в экономических водах Ливана рядом с Израилем.

Об этом пишет "Новости Израиля".

Две крупнейшие европейские компании - французская Total и итальянская ENI - осуществляют разведку на перспективном газовом поле. Они владеют по 70% в равных долях в товариществе, занимающемся разведкой газа в Ливане. Оставшиеся 30% принадлежат Qatar Energy.

В результате виртуальной сейсмической разведки было установлено, что месторождение "Кана" может содержать не менее 100 миллиардов кубометров природного газа. Это количество меньше, чем в крупнейшем израильском газовом месторождении "Левиафан", но больше, чем в других месторождениях "Кариш" и "Танин", принадлежащих греческой компании Energean.

В октябре прошлого года Израиль согласился переместить морскую границу южнее месторождения "Кана". Это привело к тому, что Израиль лишился доходов от части месторождения, находящегося на его экономической зоне. Чтобы возобновить переговоры и снять сектору груз потенциального вооруженного конфликта с "Хизбаллой", правительство Израиля согласилось передать всю добычу газа Ливану. Это сделка на сотни миллиардов долларов.

Одним из пунктов соглашения было предусмотрено, что в случае коммерческой эксплуатации месторождения, Израилю должно было достаться 17% концессионных выплат от компании Total. Однако переговоры об этом пункте зашли в тупик и пока неясно, какая доля будет принадлежать Израилю.

Лидеры партии Ликуд остро критикуют данное соглашение, но правительство под руководством Лапида-Беннета продолжает поддерживать его. Если и Total, и Израиль не смогут достичь соглашения относительно доли, принадлежащей Израилю в концессионных выплатах, спор будет передан на рассмотрение международного арбитража.

Еще мы писали, что иорданцы оперативно подписали договор о поставке газа из Израиля.