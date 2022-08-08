Расследование зашло в тупик: подозреваемых по делу об исчезновении Моше Кляйнермана отпустили

Израильская полиция продолжает искать зацепки, которые бы помогли в поисках 16-летнего подростка Моше Кляйнермана, но пока дело зашло в тупик.

В Израиле продолжаются поиски подростка Моше Кляйнермана, который отправился к могиле Рабби Шимона бар Йохая в поселке Мирон, но так и не вернулся. Полиции пришлось отпустить всех подозреваемых по делу исчезновения мальчика.

Об этом сообщает издание News.walla.

Из-за отсутствия обоснованных подозрений полиция отпустила мужчин, арестованных по делу об исчезновении 16-летнего подростка Моше Кляйнермана. Расследование продолжается, но зашло в тупик.

Известно, что полиция отпустила под домашний арест одного из подозреваемых, 35-летнего Соломона Абрамова из Иерусалима. А четверо других мужчин были освобождены из-за отсутствия в отношении их обоснованных подозрений.

На прошлой неделе один подозреваемый был освобожден по решению суда, несмотря на просьбу полиции продлить срок его содержания под стражей на семь суток.

Адвокат Атаф Фархат, который представлял подозреваемого в иерусалимском округе, сказал, что он не имеет никакого отношения к делу и суд был согласен с этой позицией, поэтому его отпустили.

Напомним, что 16-летнийМоше Кляйнерман отправился вместе с друзьями на север в конце марте, с тех пор его следы исчезли. Полиция создала специальную следственную группу по расследованию преступлений в Самарии, которая занимается его розыском.

«Курсор» писал ранее, что за информацию, которая приведет к нахождению Моше Клейнермана объявлены две награды.