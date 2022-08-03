Исчезновение Моше Кляйнермана: задержаны новые подозреваемые

Полиция арестовала еще двух человек, которые могут быть причастны к делу об исчезновении 16-летнего подростка Моше Кляйнермана.

Сегодня, 3 августа, стало известно, что в деле об исчезновении подростка Моше Кляйнермана появились новые подозреваемые.

Об этом сообщает издание News.walla.

Прошло уже более четырех месяцев с тех пор, как 16-летнего парня видели в последний раз. Две недели назад полиция арестовала двух жителей севера по подозрению в причастности к его исчезновению. Однако расследование зашло в тупик. В среду были задержаны еще двоих подозреваемых, жители района Мирон.

Также сегодня состоялось очередное слушание по вопросу о продлении срока содержания под стражей Саломона Абрамова из Иерусалима, который был арестован две недели назад по делу об исчезновении Моше Кляйнермана. Его арест продлили на 5 суток. Имя второго ранее задержанного мужчины пока не разглашается.

Известно, что 16-летний Моше Кляйнерман покинул свой дом в Модиин-Илите и отправился с друзьями на север в конце марта, и с тех пор его следы исчезли. Около двух недель назад полиция объявила о создании специальной следственной группы в отделе по расследованию преступлений в Самарии, которая занялась его розыском.

Юноша вместе с друзьями отправился к могиле Рабби Шимона бар Йохая в поселке Мирон. Там они разделились, друзья продолжили свое путешествие, а Мойше остался на горе, потому что захотел побыть наедине. С тех пор связь с ним оборвалась.

«Курсор» писал ранее, что за информацию, которая приведет к нахождению Моше Клейнермана объявлены две награды.