Исчезновение подростка Моше Клейнермана: полиция задержала двух подозреваемых

Полиция Израиля сообщила, что задержала двух человек, причастных к делу об исчезновении 16-летнего подростка Моше Клейнермана.

Сегодня, 26 июля, полиция сообщила о «драматическом повороте» в расследовании дела об исчезновении 16-летнего Моше Клейнермана. На данный момент задержаны двое человек, которые могут быть причастны к происшествию.

Об этом сообщает Telegram-канале «Люди в черном».

Известно, что одного из подозреваемых задержали около недели назад по другому делу, но потом его удалось связать с делом о пропаже подростка. А второго подозреваемого сотрудникам полиции удалось задержать вчера, 25 июля. Суд продлил арест обоих на 6 дней.

Сообщается, что около месяца назад в деле о пропаже Моше Клейнермана уже был задержан житель севера страны, которого впоследствии освободили.

Другие подробности дела находятся под судебным запретом на публикацию, который вчера был официально продлен еще на 2 недели.

К слову, 16-летний подросток Моше Клейнерман пропал 121 день назад возле горы Мерон. Все это время сотрудники полиции продолжают его поиски вместе с кинологами и добровольцами со всего Израиля.

«Курсор» писал ранее, что за информацию, которая приведет к нахождению Моше Клейнермана объявлены две награды: 50 тысяч шекелей (от израильской благотворительной организации) и 10 тысяч долларов (американский журнал «Ами»).