Из Дубая экстрадировали израильтянина, подозреваемого в убийстве

Мужчина скрывался от правоохранителей около двух лет, но сегодня его депортировали в нашу страну.

В четверг, 28 сентября, в аэропорту "Бен-Гурион" приземлился самолет из Дубая (ОАЭ), на борту которого в сопровождении сотрудников полиции был доставлен израильтянин Эран Хайя, которого подозревают в убийстве Шими Дадона.

Об этом сообщает издание Maariv.

После приземления его передали сотрудникам центрального подразделения тель-авивского округа. Мужчина около двух лет скрывался от правоохранителей. Его считают причастным к убийству, произошедшем в августе 2021 года в Ришон ле-Ционе, в результате которого был застрелен 29-летний Шими Дадон.

Хотя в результате следствия выяснилось, что жертвой покушения должен был стать не он, а другие преступники.

"Курсор" писал ранее, что в начале августа текущего года в аэропорт "Бен-Гурион" приземлилась Ольга Завирова, которую под охраной доставили в суд Петах-Тиквы. Женщина, работавшая воспитательницей детсада, обвиняется в смерти ребенка, которого она забыла в транспорте при сильной жаре. Ее экстрадировали в Израиль спустя 10 лет.

Еще мы писали, что израильтянина, который подозревается в домогательствах к своим детям, экстрадировали из Украины.

Напомним, что в прошлом году экстрадировали в Израиль лидера крупнейшей криминальной группировки, состоявшей из выходцев из бывших стран СССР, 54-летнего Гидона Абрамова.