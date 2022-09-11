Избивал, подбрасывал в воздух и пытался утопить: жителя Хайфы арестовали за издевательства над псом

Подозреваемый, по-видимому, был пьян и отказался представиться полиции. Правоохранители просят о продлении его содержания под стражей в магистратском суде.

Полиция Хайфы арестовала 30-летнего жителя города после того, как в полицию позвонили свидетели и сообщили, что он издевается над своей собакой.

Об этом сообщает издание Mako.

Отмечается, что, по предварительным данным, подозреваемый несколько раз избивал собаку, подбрасывал ее в воздух и насильно бросал в воду.

«Полиция начала расследование, получив сообщение … о мужчине, который, по-видимому, был пьян, издевался над своей собакой на пляже в Хайфе. Очевидцы на месте происшествия вызвали полицию», — говорится в материале.

Сообщается, что осле звонка на место происшествия прибыли сотрудники полиции Хайфы и начали первоначальные следственные действия, в ходе которых выяснилось, что подозреваемый «несколько раз избивал свою собаку, подбрасывал ее в воздух и с силой бросал в воду». При этом он отказался представиться полиции, после чего был арестован на месте и доставлен в полицейский участок Хайфы для дальнейшего расследования.

«Согласно выводам следствия, полиция будет просить о продлении его содержания под стражей в магистратском суде Хайфы», — уточняют авторы.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года израильтяне сняли видео с мужчиной, который издевался над собакой в поезде, и показали его в сети. Живодера задержала полиция. Животное же было спасено.

Как оказалось, мужчина является жителем Хайфы. Также в сети показали фото собаки, которую держит в руках полицейский. На снимке можно разглядеть увечья, которые животное получило от своего хозяина.

Ранее Курсор писал, что в сеть попало видео издевательств над животным. Хозяин локтем пытался давить на небольшую собачку, на что та скалилась и гавкала. Он буквально давил ей на шею. Очевидно, собака чувствовала сильную боль.