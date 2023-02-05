Изнасилование женщины на глазах ребенка в Гедере: появились новые подробности

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил на 10 дней ордер на задержание 22-летнего бедуина, который подозревается в изнасиловании 30-летней женщины на глазах у ее сина в Гадере.

Полиция предоставила судье материалы дела, которые убедили его в обоснованности подозрений. По словам представителя правоохранительных органов, мужчина залез в квартиру и изнасиловал женщину, угрожая ножом, на глазах ее малолетних детей.

У следствия есть объективные улики, доказывающие его вину. Однако адвокат арестованного Ави Коэн настаивает, что его подзащитный абсолютно невиновен и никогда не посещал квартиру, где была изнасилована 30-летняя.

Судья также решил продлить запрет на публикацию имени подозреваемого до 12:00 понедельника. Если к тому времени сторона защиты не предоставит убедительные свидетельства в пользу невиновности 22-летнего бедуина, то его имя станет достоянием гласности.

Ранее «Курсор» сообщал, что появилось фото подозреваемого в изнасиловании женщины на глазах ребенка в Гедере.