Израиль атаковал Дамаск второй раз за неделю — СМИ

Один человек был ранен, наземной инфраструктуре был нанесен ущерб. Была задействована система ПВО, но каковы результаты ее работы, не сообщается.

Сирийские государственные СМИ сообщили о том, что в ночь на 10 июня, пятница, израильские самолеты снова атаковали цели рядом с Дамаском. Сообщается о пострадавших.

Государственное сирийское агентство SANA сообщило, что атаковали со стороны Голанских высот. В результате атаки один человек получил ранение. Кроме того, был нанесен ущерб местной инфраструктуре. Работала система ПВО Сирии, однако о результатах ее работы СМИ не сообщили.

Israeli jets said to pound targets south of Damascus for second time this week https://t.co/bOqLfqgRyi — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 10, 2022

Отметим, что первый удар на этой неделе Израиль якобы нанес по Дамаску еще 7 июня, во вторник.

Курсор ранее писал, что 84-летняя бабушка депутата Ширли Пинто пропала без вести.

Курсор также передавал, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования.

Кроме того, полиция арестовала в Иерусалиме двух палестинских арабов, выдававших себя за других людей.