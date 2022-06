Израиль атаковал Дамаск второй раз за неделю — СМИ

Сирийские государственные СМИ сообщили о том, что в ночь на 10 июня, пятница, израильские самолеты снова атаковали цели рядом с Дамаском. Сообщается о пострадавших.

Государственное сирийское агентство SANA сообщило, что атаковали со стороны Голанских высот. В результате атаки один человек получил ранение. Кроме того, был нанесен ущерб местной инфраструктуре. Работала система ПВО Сирии, однако о результатах ее работы СМИ не сообщили.

Israeli jets said to pound targets south of Damascus for second time this week https://t.co/bOqLfqgRyi

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 10, 2022