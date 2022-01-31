Израиль чтит память погибших солдат в вертолетной катастрофе над мошавом Шеар-Яшув

В сети показали трогательные фотографии мемориального парка, который был возведен в честь более 70 солдат, погибших при столкновении двух вертолетов 25 лет назад.

4 февраля 1997 года в Ливан направлялись два военно-транспортных вертолета CH-53. Однако они столкнулись в небе над мошавом Шеар-Яшув. В результате катастрофы погибло более 70 человек.

Установить конкретную причину столкновения не смогла даже специальная комиссия, которая была сформирована в том же году для расследования этого инцидента.

На территории мошава Шеар-Яшув был возведен мемориальный комплекс в память о погибших. И вот на телеграм-канале «Голос Израиля» показали трогательные, но красивые фотографии этого комплекса.

Ознакомиться с ними можно ниже:

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