Израиль чтит память погибших солдат в вертолетной катастрофе над мошавом Шеар-Яшув

4 февраля 1997 года в Ливан направлялись два военно-транспортных вертолета CH-53. Однако они столкнулись в небе над мошавом Шеар-Яшув. В результате катастрофы погибло более 70 человек.
Установить конкретную причину столкновения не смогла даже специальная комиссия, которая была сформирована в том же году для расследования этого инцидента.
На территории мошава Шеар-Яшув был возведен мемориальный комплекс в память о погибших. И вот на телеграм-канале «Голос Израиля» показали трогательные, но красивые фотографии этого комплекса.
Ознакомиться с ними можно ниже:
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