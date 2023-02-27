Израиль, Греция и Кипр планируют трехсторонний саммит лидеров

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу рассказали, что саммит с участием лидеров Греции, Кипра и Израиля запланирован на конец этого года.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Встреча состоится на фоне развивающихся отношений между Израилем и Кипром и Грецией за последние полтора десятилетия в различных областях (например, туризм, медицина, кибербезопасность, энергетика и военное сотрудничество).

Решение об организации такой региональной встречи приняли во время телефонной беседы в воскресенье вечером, 26 февраля, между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и избранным президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве в различных областях.

Кипрский лидер, вступающие в должность 28 февраля, выразил соболезнования в связи с совершенным в воскресенье палестинским террористом терактом, в результате которого были убиты два израильских брата. Ожидается, что в ближайшее время он посетит Израиль по приглашению премьер-министра.

Кипрские журналисты пишут, что Христодулидис и Нетаниягу обсудили стратегическое значение отношений между двумя странами, а также перспективы дальнейшего укрепления в таких областях, как, в частности, экономика, оборона, энергетика и туризм. Лидеры своих стран также говорили о строительстве «энергетической магистрали», которая соединит национальные электрические сети Израиля, Кипра и Греции.

Гигантский проект, поддерживаемый ЕС, появился в тот период, когда санкции против *россии подпитывают глобальный энергетический кризис, сильно ударивший по ЕС и продемонстрировавший энергетическую зависимость Европы. Создание линии электрического кабеля, похоже, заменило собой отдельный проект газопровода, который соединит три страны с Европой через Грецию.

Ранее «Курсор» сообщал, что Совбез ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в деревне Хавара.

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