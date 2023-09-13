Израиль нанес удары по западу Сирии - СМИ

Стали известные первые подробности атаки.

ВВС Израиля совершили атаку на несколько целей в районе Тартуса на западе Сирии. Обычно такие атаки происходят поздно ночью, однако на этот раз они были осуществлены в дневное время суток.

Об этом сообщает "Детали".

Высокопоставленный военный источник сообщил, что противовоздушная оборона сирийской армии пресекла атаку Израиля. По его словам, ПВО Сирии перехватила большинство ракет и сбила их до достижения целей. Однако некоторые оценки указывают на то, что атака могла быть выполнена не пилотами ВВС.

Это уже пятая атака, приписываемая Израилю, за последние два месяца. Неделю назад сирийское министерство обороны заявило о предыдущей атаке на аэропорт в Алеппо. По информации министерства, в результате атаки пострадали взлетно-посадочные полосы, и аэропорт был вынужден временно прекратить свою работу.

Другая атака, приписываемая Израилю, якобы произошла около двух недель назад в районе Дамаска, о чем информировало сирийское официальное информационное агентство. По словам местных жителей, атака была проведена ВВС Израиля со стороны Голанских высот. В результате нее ранен один военнослужащий. Повреждено ряд объектов недвижимости.

До этого ВВС Израиля ударили по неназванным целям в окрестностях сирийской столицы. Командования сирийской армии заявило, что часть ракет удалось перехватить, но попадания все равно были.