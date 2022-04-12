Израиль направит еще два военных батальона для обеспечения безопасности в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает усиливать войска в так называемой «стыковой зоне» вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии.
Туда направляются еще два батальона — один пехотный и один из инженерно-боевого корпуса ЦАХАЛа, а также две роты тяжелой техники.
Этот шаг предпринят на фоне попыток Израиля усилить охрану границы с Иудеей и Самарией после двух смертоносных терактов, совершенных палестинцами, которые проникли в Израиль через бреши в заграждении.
Ранее редакция нашего сайта писала, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 апреля. Двое израильтян получили ранения. На месте им оказали помощь. Затем медики МАДА отвезли пострадавших в больницу. Уже там врачи оценили их состояние как «легкое».
Кроме того, Курсор сообщал, что в городе Арара арабские криминальные группировки устроили стрельбу. В сети показали видео перестрелки арабских криминальных группировок. Бандиты решили выяснить отношения таким способом прямо на улице возле жилых домов.