Израиль направит еще два военных батальона для обеспечения безопасности в Иудее и Самарии

Силы безопасности Израиля стремятся сделать все для того, чтобы избежать возможных терактов со стороны палестинцев в Иудее и Самарии — для этого в этот район отправляются еще два батальона и две роты.

Армия обороны Израиля заявляет, что продолжает усиливать войска в так называемой «стыковой зоне» вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии.

Туда направляются еще два батальона — один пехотный и один из инженерно-боевого корпуса ЦАХАЛа, а также две роты тяжелой техники.

Этот шаг предпринят на фоне попыток Израиля усилить охрану границы с Иудеей и Самарией после двух смертоносных терактов, совершенных палестинцами, которые проникли в Израиль через бреши в заграждении.

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