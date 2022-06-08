Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе

Израильские представители в лице Ганца, Лапида и Эльхаррар заявили, что Израиль ведет добычу газа только на своей территории, признанной ООН, и не добывает ничего в спорныз зонах.

Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.

Ливан и Израиль, которые не имеют дипломатических отношений и считают друг друга вражескими государствами, уже почти два года ведут непрямые переговоры при посредничестве США, чтобы разрешить спор о морской границе.

На этой неделе Ливан гневно отреагировал на прибытие новой газовой установки на морское месторождение природного газа Кариш, которое, по словам Израиля, является частью его признанной ООН исключительной экономической зоны, и на котором Бейрут настаивает, что оно находится в спорной зоне.

«Буровая установка Karish является стратегическим активом Государства Израиль и предназначена для добычи энергетических ресурсов и природного газа в экономической зоне Государства Израиль и для продвижения зеленой экономики Израиля», — говорится в совместном заявлении. «Стоя на якоре, буровая установка находится на израильской территории, в нескольких километрах к югу от района, по поводу которого ведутся переговоры между Государством Израиль и Республикой Ливан при посредничестве Соединенных Штатов. Буровая установка не будет качать газ со спорной территории».

«Государство Израиль ставит защиту своих стратегических активов на первое место и готово защищать их и безопасность своей инфраструктуры, в соответствии со своими правами», — говорится в документе.

«В то же время мы призываем Республику Ливан ускорить переговоры о морской границе. Размещение источников энергии на основе газа может оказать значительную помощь экономике Ливана и его гражданам, и в интересах Ливанской Республики продвинуть диалог по этому вопросу. Мы надеемся, что это произойдет».

Курсор ранее писал, что Ливан призывает вернуть посла США для посредничества в споре о морской границе с Израилем. Непрямые переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США застопорились на несколько месяцев из-за разногласий в Ливане по поводу того, насколько велика спорная территория.