Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов

Служба внутренней безопасности Израиля объявила, что предотвратила попытку Ирана завербовать израильтян-евреев для работы в качестве шпионов и сбора разведданных.

Об этом сообщает Ynetnews.

Подозреваемым были предъявлены обвинения ранее в среду в окружном суде Иерусалима. Их имена запрещены к публикации в соответствии с постановлением суда о неразглашении информации, которое было запрошено их адвокатами.

Расследование израильской полиции было начато несколько недель назад после того, как возникли подозрения, что ряд израильских женщин — все еврейские иммигранты из Ирана — контактировали с иранской разведкой.

По данным агентства, с израильтянами через Facebook связался человек по имени Рамбуд Намдар, который выдавал себя за еврея, проживающего в Тегеране. Рамбуд попросил всех подозреваемых поддерживать с ним связь через Whatsapp, где они общались в видеочате.

Он никогда не показывался женщинам, утверждая, что камера на его телефоне сломана. В то время как некоторые из женщин подозревали, что он был офицером иранской разведки, они продолжали с ним разговаривать и соглашались выполнять его просьбы и получать от него деньги.

Подозреваемые фотографировали стратегически важные объекты в Израиле, в том числе консульство США в Тель-Авиве, пытались наладить отношения с политиками, предоставляли информацию о мерах безопасности на различных объектах и ​​совершали другие правонарушения — все по указанию иранского оперативника и в обмен на тысячи долларов. Подозреваемым были предъявлены обвинения в окружном суде Иерусалима.

Ранее Курсор сообщал, что Иран заявил, что арестовал израильского шпиона.

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