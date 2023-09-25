Израиль присоединился к конвенции по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком

Минэкологии активно стремится сократить потребление одноразового пластика в нашей стране.

Израиль присоединился к международной конвенции, направленной на решение проблемы распространения пластика, который загрязняет окружающую среду.

Об этом заявила министр охраны окружающей среды Идит Сильман на Всемирном экономическом форуме в Нью-Йорке, передает "НЭП".

Переговоры о заключении этого международного договора начались в 2022 году в Уругвае, и стремятся к его окончательному утверждению к концу 2024 года. Израиль активно работает вместе с другими странами над созданием всестороннего договора.

Проблема чрезмерного использования пластика является глобальной и связана с продуктами, предназначенными для одноразового использования и плохо поддающимися утилизации. Израиль является одним из лидеров среди стран ОЭСР по использованию одноразовой пластиковой посуды.

Израильское министерство охраны окружающей среды стремится сократить потребление одноразового пластика и активно работает над альтернативными мерами по его борьбе. Одна из таких мер - выделение средств на установку посудомоечных машин в детских садах и школах.

В дополнение к этому, министерство охраны окружающей среды и Управление природы и парков продвигают запрет на использование одноразовой пластиковой посуды в национальных парках Израиля. Под давлением министерства, правительство уже приняло решение запретить использование одноразовой посуды в государственных учреждениях.

До этого эксперты назвали самые загрязненные города в мире.