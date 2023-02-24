Израиль проголосовал за резолюцию ООН по войне на Украине

Израиль присоединяется к 140 другим странам, которые проголосовали за резолюцию, одобряющую прекращение войны в Украине.

Помимо призыва к сторонам конфликта и международному сообществу стремиться к установлению мира, резолюция также призывает Россию уйти с территории Украины.

Об этом сообщает INN.

Против голосования проголосовали семь стран: россия*, Беларусь, Северная Корея, Сирия, Мали, Эритрея и Никарагуа.

32 страны воздержались при голосовании. Китай, Индия, Южная Африка, Пакистан, Шри-Ланка и большая часть Африки и Центральной Азии были среди воздержавшихся.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан написал в Твиттере после голосования: «Израиль снова поддерживает Украину. Сегодня в ООН Израиль проголосовал за резолюцию ГА ООН о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине. Израиль будет продолжать поддерживать украинский народ как в ООН, так и на местах!».

На этой неделе Эрдан выступил перед Генеральной Ассамблеей на спецзаседании, посвященном годовщине войны россии против Украины. В своем обращении Эрдан рассказал об обширной гуманитарной помощи, которую Израиль предоставил Украине за последний год, и подчеркнул, что Израиль признает территориальную целостность Украины и поддерживает ее при голосовании в ООН.

«Израиль по-прежнему неуклонно продолжает оказывать нашу поддержку и даже расширяет ее, продвигая проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры по всей Украине, а также помогая в разработке интеллектуальной системы раннего предупреждения для спасения украинских жизней от неизбежных ракет и ракет. атаки», — заявил дипломат.

Эрдан также упомянул широкое использование российскими войсками иранского оружия, заявив: «Аятоллы представляют собой мировую угрозу, и для Украины это не может быть яснее. Иранское оружие сеет хаос в Украине, убивая невинных мирных жителей и разрушая инфраструктуру. И это только начало. Если так выглядит иранская угроза сегодня, я действительно не могу себе представить, что было бы, если бы Иран стал ядерным пороговым государством».

Ранее Курсор писал, что Израиль призывает Генассамблею ООН действовать против Ирана ради Украины. Эрдан заявил, что международное сообщество должно действовать против Ирана ради Украины и не допустить, чтобы он стал ядерным пороговым государством.

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