Израиль провел испытание системы противоракетной обороны Arrow

Минобороны заявляет, что вскоре опубликует дополнительные данные об испытаниях противоракетной системы Arrow, но не сообщает, был ли тестовый запуск успешным.

Министерство обороны заявило во вторник, что оно провело «заранее запланированное летное испытание» системы антибаллистических ракет Arrow.

Об этом пишет Times of Israel.

В лаконичном заявлении говорится, что дальнейшие подробности будут опубликованы в ближайшие часы.

В заявлении не было указано, какая версия системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия была испытана, и было ли испытание успешным.

Самая современная версия, Arrow 3, была впервые была успешно испытана в феврале 2018 года после нескольких месяцев задержек и технических проблем.

Дополненная рядом других систем противоракетной обороны, предназначенных для защиты Израиля от атак малой, средней и большой дальности, система «Arrow-3» представляет собой высший уровень многоуровневой сети противоракетной обороны Израиля.

Система, разработанная в рамках совместной израильско-американской программы, предназначена для сбивания межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы, уничтожая снаряды и их ядерные, биологические, химические или обычные боеголовки ближе к местам их запуска. Это более совершенная версия систем «Arrow » и «Arrow -2».

Система «Arrow -3» считается одним из самых мощных вооружений такого рода в мире, ее разработка велась более десяти лет, начиная с 2008 года.

Курсор также писал, что в США провалились испытания гиперзвуковой ракеты. ВВС США в третий раз не смогли провести испытания гиперзвукового ускорителя AGM-183A компании Lockheed Martin.

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