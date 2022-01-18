Израиль провел испытание системы противоракетной обороны Arrow

Министерство обороны заявило во вторник, что оно провело «заранее запланированное летное испытание» системы антибаллистических ракет Arrow.
Об этом пишет Times of Israel.
В лаконичном заявлении говорится, что дальнейшие подробности будут опубликованы в ближайшие часы.
В заявлении не было указано, какая версия системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия была испытана, и было ли испытание успешным.
Самая современная версия, Arrow 3, была впервые была успешно испытана в феврале 2018 года после нескольких месяцев задержек и технических проблем.
Дополненная рядом других систем противоракетной обороны, предназначенных для защиты Израиля от атак малой, средней и большой дальности, система «Arrow-3» представляет собой высший уровень многоуровневой сети противоракетной обороны Израиля.
Система, разработанная в рамках совместной израильско-американской программы, предназначена для сбивания межконтинентальных баллистических ракет за пределами атмосферы, уничтожая снаряды и их ядерные, биологические, химические или обычные боеголовки ближе к местам их запуска. Это более совершенная версия систем «Arrow » и «Arrow -2».
Система «Arrow -3» считается одним из самых мощных вооружений такого рода в мире, ее разработка велась более десяти лет, начиная с 2008 года.
Курсор также писал, что в США провалились испытания гиперзвуковой ракеты. ВВС США в третий раз не смогли провести испытания гиперзвукового ускорителя AGM-183A компании Lockheed Martin.
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