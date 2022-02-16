Израиль запретил продажу Железного купола Украине

Израиль делает все возможное, чтобы поддерживать публичную нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной, поскольку он поддерживает хорошие отношения с обеими странами.

Израиль заблокировал продажу Соединенными Штатами батарей противоракетной обороны «Железный купол» Украине из-за хрупкого баланса, который он должен поддерживать в отношениях с Москвой и Киевом.

Согласно сообщению, Украина, наряду с другими странами, заинтересовалась покупкой противоракетной системы «Железный купол» после операции «Страж стен» в мае.

Киев начал лоббистскую кампанию в Вашингтоне с целью приобретения системы обороны и позже направил официальный запрос в администрацию Байдена на приобретение системы «Железный купол» и ракет Patriot американского производства.

Продажа была поддержана американскими законодателями, но израильские чиновники сообщили администрации Байдена в ходе обсуждения без протокола, что сложные отношения Израиля с Москвой, и особенно присутствие России в Сирии, не позволяют одобрить продажу.

Поскольку система «Железный купол» была разработана Израилем и США, обе страны должны одобрить продажу третьим лицам.

В докладе говорится, что Израилю удалось убедить администрацию Байдена полностью исключить потенциальную продажу.

Курсор ранее писал, что Марокко хочет купить Железный купол. Марокко заинтересовано в приобретении израильской системы «Железный купол» для защиты от воздушных угроз, однако, как сообщили источники в оборонном ведомстве, эта сделка вряд ли будет подписана в ближайшее время.

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