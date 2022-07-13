Израильская фирма предоставит разведывательные системы одной из европейских стран

Израильская компания Elbit Systems, на фоне роста нестабильности и угрозы перерастания локальных конфликтов в Восточной Европе или в Юго-Восточной Азии, заключила крупный контракт с одной из европейских стран на поставку разведывательных систем.
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
Поскольку речь идет о разведывательных технологиях, то компания не стала разглашать никакие детали сделки, лишь отметила, что поставки систем будут осуществляться европейской стране на протяжение 4 лет, а услуги по обслуживанию этих систем — в течение 10 лет.
К слову, в последний раз компания заключала сделку со Швецией, когда она еще не планировала вступать в НАТО. Тогда армия страны получила 120-миллиметровые танковые снаряды с замедлением действия «Хацав», которые применяются против засевшей в бункере пехоты и бронетехники.
Отмечается, что сегодняшний контракт стал одним из самых крупных, о которых Elbit Systems сообщила за последний месяц. Общая сумма контрактов достигает 1,6 млрд долларов, а самый большой из них до сих пор был заключен с государством в азиатско-тихоокеанском регионе.
«Курсор» писал ранее, что израильские СМИ со ссылкой на свои источники в правительстве сообщают, что уже в ближайшее время может быть принято решение о поставках вооружения в Украину несмотря на то, что страна долгое время избегала этого.