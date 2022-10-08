Израильская компания будет производить в Австралии веганские сыры

В компании заявили, что завод в Австралии является частью стратегии развития фирмы, включающей в себя создание четырех предприятий в разных регионах.

Компания Vgarden, известная на израильском рынке как Mashu Mashu, представляет собой пятилетнюю фирму, базирующуюся в северном кибуце. Она намерена открыть завод в Австралии для производства растительных безмолочных сыров.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Компания хочет построить своего первое зарубежное производственное предприятие в Брисбене. Оно заменит традиционный завод по переработке молочных продуктов. Ожидается, что предприятие полностью запустят к концу следующего года.

Известно, что компания разрабатывает заменители сыра и мяса, а еще веганские колбасы. Продукцию выпускают на основе горохового протеина, без консервантов, а также сои, глютена, лактозы и других аллергенов.

Vgarden уже насчитывает среди своих клиентов несколько крупных международных ресторанов и поставщиков продуктов питания, среди которых Papa John’s, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Costco и Woolworths.

Генеральный директор компании Илан Адут отметил, что израильский дух инноваций в сочетании с тем фактом, что в Израиле проживает самое большое количество веганов на душу населения, помогли превратить страну в центр пищевых технологий, особенно в растительном секторе.

«Курсор» писал ранее, что израильский стартап запустит крупнейший в мире молочный завод без коров.