Израильская компания Solaer Renewable Energies запустила проект в Испании

Solaer заключила соглашение с ведущей испанской компанией о продаже 70% произведенной электроэнергии в течение 10 лет по цене примерно 34 евро за МВтч.

Израильская компания Solaer Renewable Energies, которая занимается разработкой, строительством и эксплуатацией солнечных систем в Израиле, Испании, Италии и Польше, объявила в четверг, что их первый проект подключен к испанской электросети и официально введен в эксплуатацию.

Разработанный ими банк энергии под названием Alizursun будет подключен к испанской электросети через электростанцию мощностью около 50 МВт, расположенную на 100 гектарах очень сложного рельефа в регионе Арагон в Испании. Проект является комплексным по своему масштабу и обеспечит электроэнергией не имеющий выхода к морю горный регион Арагон в центральной Испании, где находится город Сарагоса.

Ализурсун — первый из примерно 1 362 МВт проектов компании Solaer в Испании. Ожидается, что примерно 1 ГВт (гигаватт) из этих проектов начнут работать к концу 2023 года.

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