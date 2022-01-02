Израильская отрасль высоких технологий возвращается к удаленной работе

Креативная и технологическая компания Artlist, в которой работает около 250 сотрудников в Тель-Авиве, Афикиме и Раанане, решила перевести всех рабочих на работу из дома после роста заболеваемости.

Тысячи рабочих израильской высокотехнологичной отрасли вернулись к постоянной работе из дома после вспышки омикрона. Многие компании приняли такое решение вернуть своих сотрудников на постоянную работу из дома, в то время как в некоторых компаниях это решение стало результатом выбора руководства, а в некоторых случаях — из-за требований сотрудников избегать заражения.

Об этом сообщает calcalist.co.il.

Начинающая компания Immobit также проинформировала сотрудников о том, что приходить из страха заражения не обязательно. Начинающая компания Naxar полностью закрыла свои офисы после того, как премьер-министр Нафтали Беннетт попросил вернуться на работу из дома в начале распространения вируса в Израиле, и поскольку рабочие уже работают из дома. Amplio также перешла на постоянную работу из дома, как и Rewire, которая разослала сотрудникам обновленную информацию о том, что руководство позволяет им это делать.

В начинающей компании Ogori Haifa все сотрудники перешли на постоянную работу из дома, за исключением небольшого числа ответственных сотрудников, которые приходят в офис. В Aerospike, которая работает в области баз данных, они выбрали полностью гибкую модель: компания позволяет своим сотрудникам полностью работать из дома, если они того пожелают. Им также разрешено приходить в офис, однако, если есть какие-либо подозрения на инфекцию, они должны выполнить быстрый тест на корону.

Креативная и технологическая компания Artlist, в которой работает около 250 сотрудников в Тель-Авиве, Афикиме и Раанане, решила перевести всех рабочих на работу из дома после роста заболеваемости.

Ранее Курсор сообщал, что эксперты рассказали, как не потерять вдохновение на удаленной работе.

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