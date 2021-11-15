Израильская вакцина от COVID работает против Дельта штамма

Израильская вакцина BriLife, представляющая собой векторную вакцину, а не вакцину с мРНК, эффективна против определенных вариантов коронавируса.

Новое исследование, проведенное Израильским институтом биологических исследований, показало, что израильская вакцина Brilife эффективна против Дельта штамма.

В частности, тесты нейтрализующих антител, проведенные в лаборатории IIBR, показали, что антитела вакцины сохраняют свою нейтрализующую способность против всех четырех основных вирусных штаммов: альфа, бета, гамма и дельта.

Данные представлены на экспертную оценку в крупный научный журнал. Институт заявил, что не может обсуждать данные до тех пор, пока отчет не будет принят для публикации.

В июле министерство обороны объявило, что оно подписало соглашение с NRx от имени IIBR о помощи в ускорении разработки израильской вакцины BriLife.

В лаборатории исследователи смогли проверить, есть ли в этих образцах одинаковые антитела против варианта Дельта, и они обнаружили, что да.

Было обнаружено, что эффективность мРНК-вакцин, которые в основном применялись в Израиле до настоящего времени, снижалась примерно через четыре-шесть месяцев и была менее эффективной против высокоинфекционного варианта Дельта.

Напомним, ранее Израиль начал кампанию по вакцинации третьей инъекцией, которая снова замедлила распространение инфекции.

На сегодняшний день более четырех миллионов израильтян были вакцинированы третьей дозой.

Пока нет новых исследований относительно того, как долго бустер будет работать, но чиновники здравоохранения ожидают, что от шести месяцев до одного года.

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