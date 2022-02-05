Израильские авиакомпании могут прекратить полеты в Дубай из-за разногласий по вопросам безопасности

ШАБАК заявил, что все еще продолжаются попытки найти взаимопонимание и разрешить спор между властями Дубая и израильскими службами безопасности.

Из-за разногласий между Агентством безопасности Израиля (ШАБАК) и органами безопасности Дубая израильские авиакомпании могут прекратить полеты в Дубай с 8 февраля, сообщил Барак Равид. Позже сообщение было подтверждено ШАБАК.

Об этом пишет JPost.

Разногласия возникли из-за мер безопасности в международном аэропорту Дубая, поскольку ШАБАК заявил, что не может обеспечить израильским авиакомпаниям необходимую безопасность в Дубае.

Подтверждая эту новость, ШАБАК заявил, что «за последние несколько месяцев были выявлены разногласия по вопросам безопасности между компетентными органами Дубая и израильской системой авиационной безопасности, что не позволяет ответственно подходить к обеспечению безопасности израильской авиации».

«В то же время, если полеты израильских компаний будут остановлены на этом маршруте, изучается возможность перевода израильских рейсов в Абу-Даби».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и США обсудят военные учения для подготовки к худшему сценарию в Иране. Израильское и американское военное руководство намерено обсудить возможные военные учения по отработке уничтожения иранских ядерных объектов в потенциально наихудшем сценарии.

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