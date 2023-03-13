Израильские фармацевты в ближайшее время могут начать забастовку

Эта мера может привести к ошибкам в выдаче и приготовлении лекарств.

В понедельник, 13 марта, Объединение фармацевтов объявило о трудовом конфликте, из-за которого в течение двух недель работники аптек могут начать забастовку.

Объединение утверждает, что эта мера может привести к ошибкам в выдаче и приготовлении лекарств и нанести вред больным. Фармацевты также утверждают, что этот шаг снизит статус их профессии и оставит многих специалистов без работы, потому что вместо них министерство финансов хочет трудоустроить аптечных техников за низкую зарплату.

Объявление трудового конфликта означает, что фармацевты могут начать забастовку течение 14 дней. Еще одной причиной для этого шага является тупик в переговорах между Объединением фармацевтов и минфином по поводу нового коллективного договора. Договор должен привести к увеличению зарплаты фармацевтов и повышению статуса их профессии.

В Объединении отмечают, что в Израиле существует нехватка фармацевтов из-за «несправедливых условий их трудоустройства».