Израильские предприниматели чаще интересуются климатическими технологиями, – исследование

Эксперты PLANETech провели исследование об интересах предпринимателей относительно различных технологий. Результаты показали, что каждый седьмой стартап, основанный в Израиле в прошлом году, способствует борьбе с изменением климата.

Индустрия климатических технологий в Израиле в 2021 году резко возросла по количеству компаний, основанных в этой области, так и по привлеченным ими финансам.

Соответствующие данные опубликованы 22 сентября на сайте PLANETech.

Отчет о компаниях, занимающиеся климатическими технологиями в Израиле, показал, что в 2019 году только 10% стартапов, основанных в Израиле, способствовали преодолению климатического кризиса. В 2021 году эта доля составляла 14%. Это примерно каждая седьмая организация.

Традиционно инвестиции в израильские стартапы в области климатических технологий были ниже, чем в других странах мира. Согласно отчету PLANETech, в прошлом году около 2,5 миллиардов долларов, или 10% инвестиций в израильские предприятия направили компаниям, вносящим свой вклад в борьбу с изменением климата. Это сопоставимо с 13% в ЕС и 14% в мире. Однако цифра улучшилась в первой половине этого года, когда 15% суммы, инвестированной в израильские стартапы, перешли к компаниям, вносящим вклад в борьбу с изменением климата.

PLANETech насчитал 694 израильских стартапа, которые помогают адаптироваться к изменению климата или сокращать выбросы парниковых газов (смягчение последствий). Компании представляют широкий спектр областей. К примеру, таких как улучшение транспорта (например, Via и Optibus), повышение эффективности производства (Augury), сокращение пищевых потерь и пищевых отходов (например, Wasteless, у которой есть решение для автоматического снижения цен), горячее поле улавливания углерода (например, RepAir, у которого есть электрохимическое устройство для выделения углекислого газа из воздуха).

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