Израильские специалисты придумали лучший способ борьбы с плохими мыслями

Большинство людей используют так называемый реактивный контроль, который подразумевает избавление от нежелательных ассоциаций уже после того, как они пришли в голову. Но этот подход неправильный.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме нашли способ борьбы с плохими мыслями. Так, людям, которые часто с ними сталкиваются, должны избегать их появления. Для этого эксперты выявили модели того, как люди избегают устойчивых паттернов мышления.

О новом исследовании пишет издание PLOS Computational Biology.

Исследователи провели эксперимент с участием 80 взрослых людей. Так, добровольцам давали смотреть на слова на специальном экране, заставляя проводить ассоциации.

«Как показывают наши результаты, мысли могут усиливать себя — обдумывание мысли увеличивает ее силу и вероятность ее повторения», — говорится в исследовании.

Однако люди могут управлять процессом возникновения ассоциаций.

«Хотя люди не могли избежать нежелательных мыслей, они могли снизить вероятность того, что они снова придут в голову», — рассказал один из авторов исследования Исаак Фрадкин.

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