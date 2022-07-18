Израильские ученые нашли новый метод борьбы с навязчивыми мыслями

Ученые Еврейского университета в ходе эксперимента пришли к выводу, что бороться с навязчивыми мыслями можно с помощью проактивного мышления и упреждающего контроля.

Многих людей периодически преследуют навязчивые мысли — идеи или образы, которые рождаются в нашем сознании. Израильские ученые в ходе эксперимента выяснили, как с ними можно бороться.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи Еврейского университета в Иерусалиме пригласили для участия в эксперименте 80 человек и разделили их на две группы и предложили сыграть в словесную игру. Первая группа добровольцев должна была называть ассоциации к 60 словам без каких-либо ограничений. А второй группе необходимо было подбирать логически подходящие термины с условием, что вознаграждение они получат только в том случае, если термины не будут повторяться.

Результаты исследования показали, что люди, у которых не было цели избегать повторений, гораздо чаще называли одни и те же ассоциации.

Психолог Исаак Фрадкин отметил, что несмотря на то, что люди не могли избежать нежелательных мыслей, они могли сделать так, чтобы нежелательные мысли не увеличивали вероятность того, что они снова придут в голову.

Эксперты считают, что избавиться от навязчивых мыслей можно за счет проактивного мышления (навыка, помогающего расставлять приоритеты и не поддаваться импульсивным реакциям) и упреждающего контроля. Но этот процесс, как отмечают ученые, требует серьезных усилий.

«Курсор» писал ранее, что ученые создали имплант для улучшения контроля мыслей.