Израильские ученые научились «стирать» память о наркозависимости

Наркозависимость является одной из острых проблем современности, потому что наркотические вещества уносят жизни и разрушают семьи. Израильские исследователи совершили прорывное открытие и выяснили, как из памяти можно стереть «приятные» ощущения, которые человек испытывает при приеме наркотиков.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Основной проблемой людей, которые употребляют наркотические вещества, является зависимость. Мозг помнит «сладкие моменты» и эйфорию, которая наступает после их приема, поэтому человек начинает хотеть пребывать в этом состоянии постоянно. Так формируется зависимость, от которой довольно сложно избавиться.

Но ученые из университета Бар-Илан отметили, что стволовые клетки, взятые из тканей наркозависимых, способны достигать мозга и стирать память о наркотиках. Их вводят через нос при мониторинге КТ, они достигают мозга и стирают память о «приятных моментах». Такое лечение позволяет мозгу создавать новые клетки памяти, которые не в курсе о наркозависимости.

Выполнив свою роль в поврежденной ткани, стволовые клетки мигрируют в другое поврежденное место или погибают и покидают организм.

Ученые говорят, что такое лечение теоретически может помочь и злостным курильщикам — это ведь тоже зависимость от никотина, который поступает в организм.

«Курсор» писал ранее, что израильские подростки начали чаще употреблять наркотики.