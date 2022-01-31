Израильские ученые собираются выращивать нут в космосе

В феврале 2022 года на Международную космическую станцию отправится израильский космонавт. По его прилету находящийся там экипаж начнет эксперимент по выращиванию нута в космосе.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Нут выбрали потому, что он считается настоящей «суперпищей». Он содержит большое количество белков, углеводов и витаминов. Кроме того, он очень питательный и позволяет легко насытиться. У него короткий цикл развития, при котором он может расти как при высоких, так и при низких температурах.
Уже 19 февраля на МКС отправится израильский космонавт. По его прилету нут поместят небольшую миниатюрную теплицу, где и будут выращивать.
Затем выращенный в таких условиях «урожай» сравнят с нутом, выращенным на Земле.
Ранее Курсор сообщал, что Израиль может остаться без мандаринов и апельсинов.
Кроме того, мы писали, что в Израиле посадят 450 тысяч деревьев, чтобы противостоять глобальному потеплению.
Еще напомним, что в Иерусалиме установили электронный микроскоп для чтения Нано-Библии.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.