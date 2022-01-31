Израильские ученые собираются выращивать нут в космосе

Эта область исследований называется синтетической биологией. Она является ключевой дисциплиной в вопросе выращивания в космосе сельскохозяйственных продуктов для еды.

В феврале 2022 года на Международную космическую станцию отправится израильский космонавт. По его прилету находящийся там экипаж начнет эксперимент по выращиванию нута в космосе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нут выбрали потому, что он считается настоящей «суперпищей». Он содержит большое количество белков, углеводов и витаминов. Кроме того, он очень питательный и позволяет легко насытиться. У него короткий цикл развития, при котором он может расти как при высоких, так и при низких температурах.

Уже 19 февраля на МКС отправится израильский космонавт. По его прилету нут поместят небольшую миниатюрную теплицу, где и будут выращивать.

Затем выращенный в таких условиях «урожай» сравнят с нутом, выращенным на Земле.

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