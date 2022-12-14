Израильские ученые создали технологию, предсказывающую сердечную недостаточность

Сердечная недостаточность является достаточно распространенной проблемой, из-за которой функциональность сердца нарушается и орган не справляется с поставкой достаточного количества крови и кислорода. Израильские эксперты создали инструмент искусственного интеллекта, который анализирует тесты ЭКГ и предсказывает сердечную недостаточность с высокой точностью за несколько недель до того, как она произойдет.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Новая технология предназначена для лиц, страдающих миозитом — воспалением мышц, — которое повышает риск сердечной недостаточности.

Врач, который руководил исследованием, доктор Шахар Шелли из «Рамбам», рассказал, что первый инструмент искусственного интеллекта, созданный специально для этой группы населения. Он анализирует уникальные для них паттерны сердца и может обеспечить более раннее обнаружение, чем это возможно в настоящее время.

В рецензируемом исследовании он сообщил, что алгоритм успешно предсказал 80 процентов случаев сердечной недостаточности среди выборки пациентов с миозитом.

Исследование было проведено путем запуска алгоритма на их тестах ЭКГ, а затем сравнения его прогнозов относительно того, кто подвергался риску сердечной недостаточности, с медицинскими записями, чтобы увидеть, кто на самом деле страдал от сердечной недостаточности.

«Мы проводим тесты ЭКГ с помощью модели ИИ, видящей детали, которые врачи обычно не могут обнаружить, а затем предсказывает, кто подвергается риску сердечной недостаточности. Это может спасти жизни», — сказал Шелли.

«Курсор» писал ранее, что ученые показали, как ИИ может обнаруживать невидимые признаки сердечной недостаточности.