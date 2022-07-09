Израильские владельцы Tesla получили доступ к функции, защищающей авто на парковке

Американская компания Tesla открыла доступ израильским владельцам электромобилей к функции Sentry Mode, которая помогает защитить автомобиль от угона.

Об этом сообщает издание Geektime.

Известно, что компания разослала для своих автомобилей по всему миру пакет обновлений программного обеспечения, содержащий специальное обновление для израильских владельцев. С помощью «сторожевого» режима водители теперь могут не переживать за авто, оставленное на парковке, потому что при подозрительном приближении или попытке взлома будут включаться камеры наблюдения и система безопасности.

Специально для израильтян в функции отключено включение звуковой сигнализации, запрещенной законодательством.

Посмотреть, кто приблизился к электромобилю, поцарапал его или снес зеркало, можно будет с экрана автомобиля или через приложение, установленное на смартфон.

Отмечается, что охранная система Sentry Mode неоднократно помогала арестовывать злоумышленников и вандалов.

«Курсор» писал ранее, что американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск предупредил всех сотрудников, что они рискуют быть уволенными, если не вернутся в офис и не прекратят удаленную работу.

Еще мы писали, что Tesla отозвала около 130 000 автомобилей в Соединенных Штатах после того, как было обнаружено, что их сенсорные экраны могут перегреваться и гаснуть.