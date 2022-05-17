Израильские военные проведут учения, имитирующие широкомасштабный удар по Ирану

Израильские военные в последние годы все чаще акцентируют на подготовке возможных сценариев конфронтации с Ираном на фоне неопределенности в переговорах западных стран с исламским государством.

Впервые ВВС Израиля проведут тренировку широкомасштабного удара по Ирану в конце этого месяца в ходе крупных военных учений «Огненные колесницы».

В свете растущей неопределенности относительно возвращения Ирана к ядерной сделке 2015 года, на фоне затянувшихся переговоров с США, Армия обороны Израиля в последний год активизировала свои усилия по подготовке убедительной военной угрозы ядерным объектам Тегерана.

Крупномасштабные воздушные маневры пройдут на Кипре в течение четвертой и последней недели месячных учений, начинающихся 29 мая.

В начале прошлого года начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави объявил, что дал указание военным приступить к разработке новых планов нападения на Иран. К сентябрю Кохави заявил, что армия «значительно ускорила» подготовку к действиям против ядерной программы Тегерана.

Тем не менее, по оценкам оборонных ведомств, некоторые аспекты планов ударов ВВС Израиля, которые все еще находятся на ранних стадиях, могут быть готовы в течение короткого периода времени, в то время как другим потребуется более года, чтобы стать полностью пригодными для применения.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. В воскресенье военно-морской флот начал внезапные учения в рамках крупномасштабных учений «Огненные колесницы», которые проходят в течение месяца.