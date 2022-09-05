Израильских водителей предупредили о новой уловке мошенников

Полиция Израиля просит водителей, получивших письма, не открывать и не переходить по ссылке, потому что это уловка мошенников.

Сегодня, 5 сентября, транспортное управление полиции Израиля обратилось к водителям и рассказало про новую схему обмана.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Дело в том, что многие израильтяне начали жаловаться на то, что им на электронную почту пришло уведомление о «превышении скорости». В письме есть ссылка на якобы фотографию с камеры контроля скорости движения, которая доказывает факт нарушения. И в уведомлении даже указаны имя и фамилия полицейского.

Но в полиции подчеркивают, что это сообщение является ложным, с его помощью мошенники выманивают деньги у граждан. Поэтому водителей просят не открывать и не переходить по ссылке police/camera, чтобы не попасть на удочку злоумышленников.

«Курсор» писал ранее, что полиция арестовала пятеро мошенников по подозрению в обмане десятков израильских и зарубежных инвесторов на сумму 120 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что в компании «Хеврат хашмаль» предупредили израильтян о том, что мошенники могут попытаться их обмануть при помощи ложного сообщения. Так, мошенники отправляют потребителям сообщение на мобильный телефон якобы с требованием погасить задолженность.

Напомним, что израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.