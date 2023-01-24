Израильский анимационный фильм получил главную награду Тайваньского фестиваля

Жюри охарактеризовало его как «очень человечный и трогательный фильм».

Израильская кинолента «Письмо свинье» получила награду за лучший анимационный короткометражный фильм на фестивале Kuandu, который прошел в Тайване.

Об этом пишет Jpost.

Фильм создал и снял режиссер и визуальный художник Тал Кантор. Он начинается с того, что человек, переживший Холокост, читает письмо, которое он написал свинье, спасшей ему жизнь. Юная школьница слушает его свидетельство в классе и погружается в сон, где сталкивается с вопросами идентичности, коллективной травмой и крайностями человеческой натуры.

В своих анимационных работах Кантор использует уникальную технику, сочетающую рисунок, фотографию, видео, живопись и анимацию.

Жюри охарактеризовало «Письмо свинье» как очень человечный и трогательный фильм.

«Графическая техника фильма очень сильна, со сложной и плавной интеграцией живого действия и анимации. Фигура свиньи стала химероподобной метафорой, значение которой постоянно менялось: от начального защитника к фигуре ужаса и отвращения и, наконец, к образу уязвимости и невинности», — отметили эксперты.

«Курсор» писал ранее, что популярные актеры Риз Ахмед и Эллисон Уильямс объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию Оскар. Торжественную церемонию запланировали на 12 марта этого года.