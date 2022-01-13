Израильский автомобиль забросали камнями недалеко от Беэр-Шевы

Израильский автомобиль был забросан камнями в среду вечером на шоссе 60 недалеко от Беэр-Шевы, несмотря на присутствие поблизости полиции.

Об этом сообщает jns.org.

«Мы ехали домой в Мейтар из Беэр-Шевы. На перекрестке Умм-Батин, рядом с Омером, была полиция, но, когда мы проходили мимо, мы услышали хлопок », — сказал водитель автомобиля, с которым во время инцидента была его дочь.

Умм-Батин находится примерно на полпути между Беэр-Шевой и городом Мейтар. Автомобиль получил повреждения, но, к счастью, никто не пострадал. По его словам, этот опыт был пугающим.

«Мы разговаривали друг с другом, и вдруг мы услышали хлопок, и повсюду полетели осколки. Не может быть, чтобы люди боялись ездить ночью возле Беэр-Шева. Это страшно», — сказал он.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности на юге после двухдневных беспорядков местных бедуинов. Беспорядки были вызваны церемонией посадки деревьев Керен Кайемет ЛеИсраэль в честь Ту би-Шват.

Мятежники блокировали железнодорожные пути, жгли шины и бросали фейерверки в силовиков, а также забрасывали камнями проезжающие машины. Во вторник двое полицейских получили легкие ранения, реагируя на беспорядки. У репортера угнали и подожгли машину.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы забросали солдат ЦАХАЛа камнями в Рамалле.

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