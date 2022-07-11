Израильский гроссмейстер стал чемпионом турнира по быстрым шахматам в Испании

В этом году в чемпионате участвовали главные старожилы и победа досталась Борису Гельфанду, который переиграл бывшего чемпиона мира.

В испанском городе Леоне состоялся супертурнир по быстрым шахматам, на котором участвовали четыре заслуженных шахматиста. Чемпионом соревнования стал израильский гроссмейстер Борис Гельфанд.

Об этом сообщает издание 9tv.

Известно, что в турнире участвовали главные старожилы: бывший чемпион мира Вишванатан Ананд, российский гроссмейстер Андрей Есипенко, испанский гроссмейстер Хайме Сантос Латаса, а также их опытный израильский коллега Борис Гельфанд.

Есипенко и Латаса отсеялись в полуфиналах (Гельфанд обыграл россиянина, Ананд – испанца). В финале опытные мастера 64-клеточной доски сыграли вничью (2-2) четыре партии «рапида» (каждый матч – по 20 минут с ограничением в 10 секунд на ход).

Из-за ничьей им пришлось доигрывать «блиц», в котором Гельфанд переиграл бывшего чемпиона мира, победив сначала в одной, а затем в другой партии.

Таким образом, израильский гроссмейстер стал чемпионом этого года на турнире по быстрым шахматам в Леоне, доказав, что израильтяне талантливы не только в художественной гимнастике и дзюдо, но и в «умственных» видах спорта.

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