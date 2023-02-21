Израильский художник женился в свой 100-летний юбилей

До этого пара прожила вместе 24 года и воспитала двух дочерей.

Израильский пенсионер Авраам Наум в возрасте 100 лет женился на своей возлюбленной Белле в честь своего юбилея.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Пара уже прожила вместе 24 года и вырастила двух дочерей, которые теперь уже взрослые. Авраам, который является художником и вдовцом, имеет сына и дочь от предыдущего брака, в то время как Белла, которая моложе его на 40 лет, также является матерью двоих детей от предыдущего брака.

«Я хотел пожениться раньше, но решил подождать до своих 100 лет. Меня зовут Авраам, и я думаю, что это символично, потому что наш праотец Авраам завел сына в возрасте 100 лет», — рассказал мужчина.

Когда пара решила, что пришло время выйти на новый уровень отношений, они обратились за помощью к раввинской организации Цоар. После двухлетней задержки, пара наконец связала себя узами брака на прошлой неделе.

Свадьба прошла в небольшой синагоге в Маале-Адумим, недалеко от Иерусалима, и гостями на ней были члены семьи, друзья и студенты местной ешивы, которые пришли поддержать жениха и невесту.

«Это было очень трогательное событие», — поделился Авраам.

Напомним, в Бахрейне произошла первая еврейская свадьба за последние 52 года, что свидетельствует о налаживании отношений между Бахрейном и Израилем и помогает еврейской общине страны выйти из тени. Свадьба, прошедшая в кошерном отеле Ritz Carlton в Манаме с сертификацией от ортодоксального союза, стала важным моментом для еврейской общины Персидского залива, которая недавно установила дипломатические связи с Израилем в 2020 году и активно работает над улучшением отношений с американской еврейской общиной.